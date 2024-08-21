«АвтоВАЗ» начал выпуск Lada Vesta с важной системой безопасности

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал производство автомобилей Lada Vesta с локализованной системой курсовой устойчивости ESC. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«ESC (electronic stability control) вернулась на Lada Vesta благодаря локализации в РФ. Система курсовой устойчивости объединяет сразу несколько функций, повышающих безопасность и комфорт управления. Это противозаносная система, противобуксовочная система, помощник при старте на уклоне, антиблокировочная система тормозов, а также включение аварийной сигнализации в случае экстренного торможения», — говорится в сообщении.

Кроме того, «АвтоВАЗ» вернул на Lada Vesta камеру заднего вида с динамическими линиями, датчики дождя и света, двухцветные литые диски диаметром 16 дюймов.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» начнет выпуск нового автомобиля Lada Aura в сентябре 2024 года.

Удлиненный седан Aura на основе Lada Vesta был показан в Сочи в июне 2023 года. Автомобиль оснащен мотором 1,8 мощностью 122 л.с. и автоматической трансмиссией. Aura построена на базе обновленной Vesta и отличается дополнительными 25 см пространства в салоне для пассажиров заднего ряда. Отделка интерьера седана выполнена из натуральной кожи российского производства, установлена премиальная аудиосистема.

Ранее сотрудницу бухгалтерии «АвтоВАЗа» заподозрили в мошенничестве.