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Импорт легковых машин в Россию из Японии упал на 34%

Импорт легковых автомобилей из Японии в РФ снизился на 34%

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Виталий Аньков/РИА Новости

Япония в июле 2024 года сократила поставки в Россию легковых автомобилей (одной из основных категорий в товарообороте двух стран) на 34,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные минфина Японии.

При этом поставки в Россию запчастей к автомобилям в июле выросли на 13% по сравнению с таким же месяцем 2023 года.

До этого стало известно, что затраты россиян на покупку новых и подержанных автомобилей в первом полугодии 2024 года составили 6,93 млрд рублей.

На покупку новых автомобилей россияне потратили лишь 37% от этой суммы (2,59 млрд рублей). В 2023 году общая емкость рынка составила 12,64 трлн рублей, но на новые машины пришлось всего 27% от этой суммы, или 3,37 млрд рублей.

В Минпромторге заявили, что российский авторынок начнет восстанавливаться, и в 2024 году уровень продаж может достигнуть 1,3 млн единиц. В ведомстве отметили, что в 2026 году объем продаж будет соответствовать среднегодовому объему продаж в 2015–2021 годах. Начиная с 2027 года рынок будет постепенно расти на 1% в год. Таким образом, к 2030 году авторынок РФ выйдет на уровень 1,8 млн автомобилей в год, а к 2035 году объем продаж составит 1,9 млн автомобилей в год.

Ранее стало известно, что на рынке авто с пробегом быстрее всего продается Chevrolet Cruze.

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