Названы подержанные автомобили, которые продаются быстрее всего

В России на рынке подержанных автомобилей быстрее всего можно продать автомобиль Chevrolet Cruze. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сервис «Авто.ру».

«В бюджетном сегменте быстрее всего исчезают из продажи Chevrolet Cruze первого поколения. В среднем автомобили этой модели находят нового владельца за 30 дней, при средней стоимости 770 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

За Chevrolet Cruze следуют отечественные Lada 2114 (269 тыс. рублей) и Lada Granta (458 тыс. рублей), которые снимают с продажи через 31 и 32 дня соответственно. В топ-5 входят Daewoo Matiz (251 тыс. рублей) и кроссовер Kia Sportage третьего поколения (1,4 млн рублей). Их покупают в среднем чуть больше, чем за 32 дня.

Среди новых автомобилей быстрее всего продаются Haval Jolion (15 дней), Solaris HS (18 дней), Belgee X50 (21 день), Chery Tiggo 4 Pro (25 дней) и Haval M6 (28 дней).

До этого стало известно, что в России на рынке подержанных автомобилей возник дефицит.

Так, директор по продажам и развитию «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин заявил, что спрос на машины с пробегом в июле опередил предложение в пределах 5%. По мнению эксперта, дефицит возник на фоне расширения предложения на рынке новых автомобилей за последнее время.

В июле-августе среди подержанных машин возникла нехватка европейских, японских и корейских моделей, заявил заместитель гендиректора по направлению автомобилей с пробегом «Авилона» Роман Титов.

Также о дефиците в некоторых сегментах рынка «вторички» предупредил директор департамента автомобилей с пробегом «Автодома» и «Автоспеццентра» Андрей Гришаков. По его словам, спрос на подержанные машины продолжит расти.

Ранее россияне проголосовали против повышения утильсбора на автомобили в России.