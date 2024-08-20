Названа стоимость владения Evolute i-Space

За пять лет владельцы гибридного минивэна Evolute i-Space потратят на его обслуживание 2,5 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

Так, каждый километр на Evolute i-Space обойдется в 33,16 рубля. За год получается сумма 497,4 тыс. рублей, за пять лет — 2,5 млн рублей. Цена машины в исследуемой комплектации Base составляет 2,85 млн рублей.

Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 15 тыс. км в год.

Семиместный кроссовер Evolute i-Space получил в России гибридную силовую установку мощностью 287 л.с. с запасом хода в 1150 км.

Электромотор мощностью 178 л.с. приводит передние колеса в движение, а атмосферный бензиновый мотор 1.5 мощностью 110 л.с. служит для подзарядки тяговой батареи. Суммарная мощность силовой установки — 287 л.с., максимальный крутящий момент — 435 Нм. От высоковольтной зарядной станции подзарядить батарею можно за 4 часа.

На российском рынке автомобиль оснащается аудиосистемой с 12 динамиками, 19-дюймовыми колесными дисками, сиденьями с подогревом и вентиляцией, качественной шумоизоляцией салона. Также Evolute i-Space оснащается встроенным видеорегистратором, камерой кругового обзора, мониторингом слепых зон, а также системой предупреждения о столкновении при движении назад.

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