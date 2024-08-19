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В «Яндекс такси» оценили возможность оттока водителей из-за новых требований

«Яндекс такси» исключило отток водителей с сентября из-за введения полиса ОСГОП

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Алексей Майшев/РИА Новости

Руководство «Яндекс такси» не ожидает оттока водителей с 1 сентября 2024 года, когда в силу вступит закон об оформлении полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В сообщении отмечается, что даже после ввода новых требований у сотрудников «Яндекс такси» будет еще 60 дней, чтобы приобрести полис ОСГОП. Более того, страховые фирмы пока не начали продавать соответствующие документы для такси.

«По нашим данным, начнут их предлагать с 1 сентября — мы разместим предложения страховых компаний в наших приложениях для водителей и партнеров», — подчеркнули в пресс-службе.

Также в компании обратили внимание, что «Яндекс такси» стремится к тому, чтобы у водителей был онлайн-доступ ко всем видам обязательного страхования. Более того, руководство сервиса старается сделать так, чтобы полисы покрывали только реальное время работы персонала.

В частности, недавно у таксистов появилась возможность оформить краткосрочные полисы ОСАГО. Такие документы действительны только в дни выхода водителей на работу, уточнили представители сервиса.

«Приобрести полис можно прямо в мобильном приложении, которое используется для работы с заказами такси», — добавили в «Яндекс такси».

Из заявления пресс-службы следует, что компания готова разработать подобное решения и для ОСГОП. На это произойдет, если «позволит регулирование».

Государственная дума РФ в июне 2023 года приняла во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий введение в стране обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика. Для получения соответствующего полиса таксистам нужно разрешение на работу, а его выдают только при наличии путевого листа с отметкой о прохождении ежедневного технического осмотра и выполнении ряда иных требований.

Ранее в РФ подсчитали, сколько водителей не выполнили новые требования для работы в такси.

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