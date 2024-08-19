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Названы регионы с наивысшей долей риска по ОСАГО

Дагестан и Чечня показали наивысшую долю риска в страховании ОСАГО

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Первое место по доле договоров ОСАГО, переданных в перестраховочный пул в период с 29 июня 2023 года по 30 июня 2024 года, занял Дагестан, за ним следует Чеченская республика. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

Перестраховочный пул был создан для передачи в него договоров ОСАГО из высокоубыточных сегментов рынка. За указанный период в пул было передано более 86% договоров ОСАГО, заключенных в Дагестане, и более 71% — в Чеченской республике. При этом в среднем по России передается в пул всего 9,5% договоров ОСАГО.

«Такие высокие показатели свидетельствует в первую очередь о высоких рисках мошенничества в обязательной «автогражданке» в этих регионах, а также о высокой частоте дорожно-транспортных происшествий и низком уровне безопасности дорожного движения», — приводятся в релизе слова главы РСА Евгения Уфимцева.

Ранее стало известно, что 75% российских таксистов не смогут выйти на работу с сентября.

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