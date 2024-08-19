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Названы пять продуктов, которые нельзя есть перед поездкой

Врач Саволюк назвала пять продуктов, которые навредят водителям

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Shutterstock

Есть целый ряд продуктов, которые не рекомендуется есть водителям до и во время поездки, поскольку они могут вызвать сильный дискомфорт. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк.

«В долгом сидячем положении за рулем у человека повышается давление в брюшной полости, сдавливаются петли кишечника, из-за чего пища хуже проходит по кишечной трубке. Также у него начинает плохо отделяться желчь из желчного пузыря, что тоже замедляет все процессы пищеварения. Как следствие, это приводит к вздутию, изжоге и неприятным ощущениям в области живота», — рассказала специалист.

Саволюк посоветовала водителям не употреблять перед поездкой продукты, которые вызывают у них даже легкую изжогу или вздутие, поскольку во время движения на авто дискомфорт может усилиться в несколько раз. В первую очередь стоит отказаться от очень острой и сладкой еды, а также от газированных напитков, сказала она. Врач добавила, что не стоит налегать и на свежие фрукты и овощи, поскольку они оказывают мочегонный и слабительный эффект.

«Кроме того, водителям не следует объедаться даже перед долгой дорогой. В обратном случае они будут чувствовать себя ужасно. Замедление пищеварительных процессов из-за сидячего положения вызовет брожение в кишечнике, вздутие, отрыжку и сонливость. Еще стоит помнить, что длительная поездка — не время для экспериментов. Поэтому лучше отдать предпочтение знакомым и проверенным продуктам», — подытожила Саволюк.

Ранее было названо опасное заболевание, при котором нельзя садиться за руль.

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