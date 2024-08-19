На видео попало обнажение москвичей под нацистский марш в Петербурге

В Санкт-Петербурге четыре москвича устроили пьяные танцы под немецкие марши у каршеринга. Об этом рассказали в Telegram-канале регионального главка МВД РФ.

«Несколько молодых людей ночью, высадившись из салона каршерингового автомобиля, устроили танцы под немецкие марши времен Второй мировой войны. При этом молодые люди обнажались и демонстрировали жесты, визуально схожие с приветствием войск нацисткой Германии», — говорится в публикации.

Инцидент произошел на Васильевском острове. Кадры с места событий опубликовал «Мегаполис». Троих москвичей задержали, четвертого разыскивают.

16 августа в Санкт-Петербурге мужчина на Chevrolet Captiva выстрелил в подрезавших его автомобилистов. Инцидент засняли на камеру. На видео показано, что водитель дважды выстрелил в соседний автомобиль. В результате его доставили в отделение полиции. Выяснилось, что оружие было настоящим. Сейчас устанавливаются личности двух других участников конфликта.

Ранее на видео попала граната цвета Барби под внедорожником в Москве.