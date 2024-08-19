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В Литве перевернулся пассажирский автобус на пути в Калининград

Delfi: в Литве перевернулся автобус «Рига — Калининград», ранены 26 человек

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Depositphotos

В Литве пассажирский автобус фирмы Ecolines перевернулся на пути в Калининград, ранены 26 человек. Об этом сообщило латвийское издание Delfi.

«Из-за ДТП движение по участку дороги затруднено. Обстоятельства происшествия выясняются», — сообщает издание.

ДТП произошло в Шакяйском районе Литвы на границе с Калининградской областью РФ. В пострадавшем автобусе было 47 человек, среди раненых есть дети.

В автобусе были 19 граждан Латвии, из которых ранения получил лишь один. Из каких стран были остальные 28 человек, не сообщается, как и то, есть ли среди них россияне.

До этого в Усть-Камчатском округе перевернулся вахтовый автобус с туристами на реке Студеная. 20 человек «остались на месте», четверых доставили в поселок Козыревск для оказания медицинской помощи. Отмечается, что попавшая в ДТП группа туристов не прошла регистрацию в МЧС.

Ранее Литва запретила въезд зарегистрированных в Белоруссии легковых авто.

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