Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появилось видео, как в Петербурге байкершу подбросило на крышу авто в ДТП

На видео попала байкерша, которую подкинуло на крышу машины в ДТП в Петербурге

В Санкт-Петербурге байкерша на Yamaha MT03 попала в тяжелое ДТП, столкнувшись с автомобилем Chevrolet. Об этом сообщает паблик «Мотосолидарность ДТП» в соцсети «ВКонтакте».

«Со слов сотрудников, водитель Chevrolet поворачивая с пр. Большевиков на ул. Дыбенко не предоставил преимущества мотоциклу, который двигался по пр. Большевиков. Девушка в состоянии средней тяжести, увезена в больницу», — говорится в публикации.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», байкерше 19 лет. В результате ДТП она получила перелом челюсти, сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму, рану на подбородке и сильные ушибы.

До этого мотопутешественник Василий Буров в центре Москвы проехался по мотоциклу инспектора ГАИ, пнул сотрудника, врезался в такси и сбил пенсионерку.

По данным СМИ, водитель мотоцикла Suzuki выехал на «встречку» в Мещанском районе, его попытался остановить мотопатруль, но Буров решил не сдаваться. В ходе погони мужчина врезался в такси, сбил вышедшую из дома 82-летнюю пенсионерку, специально наехал на мотоцикл инспектора и пнул мужчину ногой. В итоге пострадавшая женщина оказалась в реанимации, а сотрудник ГАИ получил ушиб. Бурова задержали.

Ранее на видео попала погоня ДПС за пьяным грибником.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами