Стало известно, повышает ли дорогой бензин мощность автомобиля

Дорогой бензин не повышает мощность автомобиля, однако позволяет полностью раскрыться потенциалу двигателя. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на директора департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадима Стрельбицкого.

«В первую очередь важно сказать, что необходимо всегда использовать бензин с октановым числом не ниже рекомендованного производителем автомобиля. Например, очевидно, что использование АИ-92 в моделях, которым рекомендуется АИ-95 или 98, может создать ряд проблем», — заявил он.

По словам эксперта, среди возможных рисков: снижение производительности двигателя, его повреждения и повышение расхода топлива.

Стрельбицкий добавил, что АИ-100 не повысит мощность двигателя, поскольку октановое число определяет его устойчивость к детонации. Однако такой бензин позволит полностью раскрыться потенциалу мотора.

До этого сообщалось, что стоимость бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам недели опустилась на 1,8%, до 73 103 рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов.

При этом в конце июля цена Аи-95 поднималась до максимума 2024 года. Котировки торговались выше отметки в 75 тыс. рублей за тонну впервые с прошлого сентября, когда был зафиксирован исторический рекорд стоимости Аи-95 — 76 876 рублей за тонну.

Между тем бензин марки Аи-92 за период с 12 по 16 августа подорожал на 0,4%, до 56 132 рублей за тонну.

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