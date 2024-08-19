Маск прокомментировал подарок Кадырову в виде Cybertruck

Американский предприниматель Илон Маск опроверг информацию о том, что он подарил электрокар Tesla Cybertruck главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом он написал в социальной сети X (ранее Twitter).

17 августа Кадыров сообщил, что получил от Маска этот электромобиль и уже протестировал его. Он также заявил, что машина будет передана бойцам, участвующим в специальной военной операции (СВО), и пригласил Маска посетить Грозный.

На это отреагировал сам предприниматель, прокомментировав пост одного из пользователей соцсети, который написал, что Маск поставил свой электропикап «врагу США»: «Вы серьезно настолько тупой, что думаете, что я подарил Cybertruck российскому генералу?... Это очередной пример того, как лгут традиционные медиа».

Помимо того, что Кадыров заявил, что получил Cybertruck от Илона Маска, он добавил, что якобы на электрокар в Чечне установили крупнокалиберный пулемет. Сам Кадыров, по его словам, покатался на машине по Грозному и признался, что «буквально влюбился» в нее. Глава Чечни также «выразил искреннюю благодарность» генеральному директору Tesla и основателю SpaceX и назвал его «сильнейшим гением современности и специалистом».

Tesla также не подтвердила передачу Cybertruck главе российского региона.

Машину можно купить в России через посредников более чем за 20 млн рублей.

Ранее стало известно об обмане Tesla обычных пользователей.