На видео попала драка вооруженных дагестанцев с ДПС в Петербурге

В Санкт-Петербурге уроженцы Дагестана на Mercedes подрались с сотрудниками ДПС. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По данным канала, мужчины вели себя вызывающе и размахивали пистолетом.

«Нарушителями спокойствия Красносельского района оказались четверо уроженцев Дагестана. При виде полицейских они стали вести себя на х2 экспрессивнее — толкать сотрудников, хватать их за руки и очень громко объяснять, что никто из приятелей не поедет ни в какой отдел», — говорится в публикации.

Впоследствии сотрудникам ДПС удалось посадить мужчин в полицейскую машину. У них изъяли пневматический пистолет. Также выяснилось, что один из задержанных был пьян.

До этого сообщалось, что в Махачкале водители устроили драку со стрельбой после дорожно-транспортного происшествия.

«Водители начали перестрелку на Акушинского в Махачкале после ДТП. Конфликт между ними сначала перерос в драку. Затем один выстрелил из пневматического пистолета в ногу второму и скрылся. Пострадавший в больнице», — писали местные паблики.

О том, задержаны ли водители, устроившие перестрелку в Махачкале, не сообщается.

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