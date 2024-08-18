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Россиян предупредили о резком росте цен в автошколах осенью

Mash: осенью обучение в автошколах подорожает на 50%

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Shutterstock/FOTODOM

В России обучение в автошколах в осенний период подорожает на 30-50%. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Причины: подорожавшие бензин и обслуживание учебных авто, нехватка инструкторов и взлетевшие цены на аренду помещений и земли», — говорится в публикации.

Главный эксперт национального совета по обучению и тестированию водителей ТС Александр Лыткин заявил, что сейчас в Москве стоимость обучения в автошколе составляет в среднем 45-50 тыс. рублей. По его словам, эти суммы в основном покрывают различные издержки, поэтому учреждениям остается зарабатывать только на дополнительных занятиях с учениками. При этом в автошколах фиксируют нехватку квалифицированных инструкторов из-за низких зарплат. В связи с этим эксперт спрогнозировал рост стоимости обучения на 30-50%.

До этого водителям напомнили, что перед наступлением осеннего периода автомобиль нуждается в подготовке. По словам эксперта Сапцова, начать стоит с проверки покрышек.

«Если шины сильно изношены, имеют видимые повреждения или им больше трех лет, лучше их заменить. Осенью на дорогах очень сыро и грязно, а изношенная резина сильно увеличивает тормозной путь на сложном покрытии. Еще одна весомая причина для замены резины в начале осени — это более низкие цены», — рассказал Сапцов.

Он добавил, что в начале осени также выгодно покупать и зимние шины. Кроме того, Сапцов перед наступлением сезона посоветовал сменить или почистить салонный фильтр.

Ранее подросток едва не сгорел в машине автошколы.

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