У Крымского моста скопились очереди из машин с обеих сторон

Свыше 500 автомобилей по состоянию на 09:00 мск скопилось на подъездах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи. Об этом сообщили в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

Со стороны Тамани встало 500 машин и водителям приходится ждать проезда на переправу в среднем по два часа. А со стороны Керчи находится 58 транспортных средств, отметили в сообщении.

Накануне число машин на автоподходах к Крымскому мосту к 9:00 мск увеличилось с 800 до 1437. В очереди со стороны Тамани встало 917 транспортных средств. Со стороны Керчи — 520 транспортных средств. Водителям приходилось в среднем ждать по 2–3 часа, чтобы проехать на переправу.

За день до этого в очередях у Крымского моста скопилось почти две тысячи машин. В 3:15 по московскому времени движение автомобилей через переправу было остановлено. Всю ночь машины стояли в очереди со стороны Тамани, ожидая досмотра перед въездом на переправу. Со стороны Керчи перед пунктом досмотра не было очереди.

Ранее туристы жаловались на огромную пробку при въезде в Крым по мосту.