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В Китае начали выпускать новый кроссовер Nio с автопилотом

Nio выпустила новый кроссовер Onvo L60 с автопилотом

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Nio

В Китае началось производство кроссоверов Nio Onvo L60. Об этом сообщает carnewschina.com.

Длина автомобиля составляет 4828 мм, а размер колесной базы — 2950 мм. Отмечается, что автомобиль ориентирован, в первую очередь, на семейных клиентов. У него просторный салон и большие возможности по трансформации. Главным конкурентом на рынке станет Tesla Model Y.

Автомобиль оснащается батареей емкостью 60,6 кВт·ч. Заднеприводная версия оснащается одним электромотором мощностью 326 л.с. Запас хода — 525-555 км. Полноприводный вариант получил дополнительный 136-сильный мотор. Такой кроссовер может проехать без подзарядки 501-525 км.

Onvo L60 оснащен системой автопилота, включая радары, камеры и ультразвуковые датчики. Базовая цена новинки составит 220 тыс. юаней (2,6 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что в США представили обновленный внедорожник Lincoln Navigator.

Автомобиль получил огромный 48-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы, 14 USB-портов, кресла второго ряда с функциями обогрева, вентиляции и массажа.

Также обновленный Lincoln Navigator получил систему управления автомобилем без помощи рук BlueCruise. При активации автомобиль может двигаться по трассе в своей полосе, разгоняться и тормозить без помощи водителя.

Lincoln Navigator 2025 года унаследовал от предшественника 3,5-литровый 440-сильный двигатель Ecoboost V6.

Ранее на УАЗе рассказали, кто придумал название внедорожника «Патриот».

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