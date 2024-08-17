На трассе «Новороссия» столкнулись три автомобиля

В ДТП с тремя авто на трассе «Новороссия» пострадали семь человек. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД ДНР.

Авария произошла в районе объездной дороги возле поселка Мангуш. По данным ГИБДД, виновником аварии стал водитель автомобиля Opel, который при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении автомобилю Škoda, после чего два авто врезались в автомобиль «ВАЗ-2101».

Среди пострадавших — дети в возрасте пяти и восьми лет. Отмечается, что оба ребенка не были пристегнуты ремнями безопасности и ехали без детских кресел. Подчеркивается, что использование этих защитных средств помогает существенно снизить тяжесть травм в случае ДТП.

До этого водитель МАЗа в Башкирии разгромил семь машин и попал на видео.

Водитель МАЗа по результатам освидетельствования оказался трезвым. Он признался, что заснул за рулем. ДТП обошлось без пострадавших, но машины получили сильные механические повреждения.

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