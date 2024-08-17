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На УАЗе рассказали, кто придумал название внедорожника «Патриот»

УАЗ: 19 лет назад начался выпуск внедорожника «Патриот»

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УАЗ

Ульяновский автомобильный завод 19 лет назад начал выпуск автомобилей УАЗ-3163 «Патриот». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«17 августа 2005 года с ленты конвейера Ульяновского автомобильного завода сошёл первый УАЗ-3163. Имя новому автомобилю придумал сотрудник завода, рихтовщик Леонид Янин. По его задумке «Патриот» символизирует характер и дух русского народа», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что за пять лет владельцы внедорожника «УАЗ Патриот» потратят на обслуживание 1,95 млн рублей.

Так, каждый километр на «УАЗ Патриот» обойдется в 19,46 рубля. За год, при пробеге 20 тыс. км, получается сумма 389,2 тыс. рублей, за пять лет — 1,95 млн рублей. Цена машины в исследуемой комплектации Base Икар составляет 1,5 млн рублей.

В стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, топливо, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Санкт-Петербурге при среднем пробеге в 20 тыс. км в год.

Ранее сообщалось, что УАЗ разработал заводское бронирование внедорожника «Патриот».

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