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Омич отсудил у автосалона четыре цены дефектного УАЗа

В Омске автовладелец отсудил у салона 3,5 млн рублей за неисправный УАЗ

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life.uaz.ru

В Омске автовладелец отсудил у автосалона 3,5 млн рублей за подержанный «УАЗ Профи», который долго простаивал в ремонте. Об этом сообщает пресс-служба Омского областного суда.

«Житель Омска, обратившись в суд с иском о защите прав, указал, что в марте 2021 года приобрел в автосалоне ответчика автомобиль UAZ Profi с пробегом стоимостью 810 000 рублей. В процессе эксплуатации автомобиля неоднократно выявлялись скрытые дефекты, устраняемые дилерским центром по гарантийному обслуживанию. Сроки устранения недостатков транспортного средства превысили 30 дней», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Недовольный автовладелец обратился в суд с требованием расторгнуть договор купли-продажи и вернуть УАЗ обратно в автосалон, взыскав его стоимость, разницу с нынешней ценой аналогичной машины, штраф, неустойку и компенсацию морального ущерба. Суд установил, что в течение трехлетнего гарантийного срока УАЗ чинили восемь раз, он провел в ремонте 108 дней. Суд взыскал в пользу автовладельца 3,5 млн рублей, что в 4,3 раза больше суммы, уплаченной за УАЗ в 2021 году.

Ранее в Сети появилось видео новой Lada Niva Travel в помещении автосалона с ржавеющим кузовом.

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