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В сети появилось видео новой Lada Niva Travel с ржавеющим кузовом

Потенциальный покупатель показал на видео новую Niva Travel с ржавеющим кузовом

В сети появился видеоролик, сделанный в одном из автосалонов Lada. В нем потенциальный покупатель показывает рыжие пятна на кузове нового внедорожника Lada Niva Travel и комментирует ситуацию. Видео опубликовал Telegram-канал «Авто Батя».

«Гниль, в салоне стоит и уже гниет машина, вот это кайф», — прокомментировал мужчина, добавив, что лучше поездит на 20-летнем Subaru Forester.

Ранее «АвтоВАЗ» начал устанавливать на внедорожники Lada Niva Travel новый трехспицевый руль.

На руле отсутствует надпись Airbag, которая обычно есть на всех рулях с водительской подушкой безопасности. Кроме того, на ободе руля имеются приливы под правильный хват.

Ранее сообщалось, что у Lada остались всего три комплектации, которые стоят дешевле 1 млн рублей.

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