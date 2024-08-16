Названа новая схема обмана россиян, заказавших машины из-за границы

Посредники, на имя которых проводилось промежуточное оформление автомобилей при поставке из-за границы и их таможенная очистка, начали предъявлять свои права на машины и требовать их изъятия у конечных покупателей. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

«Дропы — это одно из названий людей, которые помогают на себя оформлять транзит автомобилей, ввезенных из-за границы. Как правило, они имеют определенные льготы на растаможку. Дроп может сказать: машина моя, документы все оформлены на меня, поэтому, господа хорошие, я выдвигаю требования по извлечению автомобиля из незаконного пользования», — сообщил Шелков.

По его словам, в качестве дропов могли выступать люди, проживающие на Дальнем Востоке, либо представители льготных категорий граждан Белоруссии — инвалиды и многодетные семьи, имеющие преференции в том числе по растаможке машины. Дропам обычно платят небольшие деньги за посредничество, и напрямую в сделке они не участвуют, но номинально такой человек числится владельцем машины, уточнил эксперт.

О том, по какой схеме формальный владелец может предъявить претензии к конечному покупателю автомобиля и чем это заканчивается, читайте в материале «Газеты.Ru».

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