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В гостиницах можно будет заселяться по правам и загранпаспорту

С 2025 года в гостиницы России можно будет заселяться по водительским правам

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Максим Блинов/РИА Новости

С 1 июля 2025 года для регистрации в гостиницах можно будет использовать водительское удостоверение, заграничный паспорт и электронный паспорт через ЕПГУ. Министерство экономического развития доработало проект постановления, который расширяет перечень документов для заселения, сообщает газета «Известия».

Изменения в Правила предоставления гостиничных услуг позволят использовать не только паспорт, но и другие удостоверения для заключения договора с гостиницей. Это нововведение направлено на упрощение процесса регистрации и подтверждения личности, включая электронные формы.

Идея расширения перечня документов обсуждалась давно. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов отметил, что существуют альтернативы паспорту, такие как водительское удостоверение и QR-коды из «Госуслуг», хотя предложение о заселении по пенсионным свидетельствам не было поддержано.

Авиакомпании также выступали за возможность использования заграничного паспорта для заселения. Путешественники отмечают, что российский внутренний паспорт не всегда нужен за границей и может даже не потребоваться.

В случае отмены рейса или задержки путешественникам потребуется возможность остановиться в отеле, что сейчас затруднено без российского паспорта. Также возможность использования водительских прав для заселения может быть полезной, если человек оказался в ситуации, когда паспорт не при себе.

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