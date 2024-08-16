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Грузовик упал на бок на внутреннем кольце КАД в Петербурге

В Санкт-Петербурге водитель грузовика уронил его на бок на внутреннем кольце КАД

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Санкт-Петербурге водитель грузовика не справился с управлением на внутреннем кольце КАД . Об этом сообщил источник РЕН ТВ.
В результате неудачного маневра машина опрокинулась на правый бок.

В результате аварии пострадал один человек. Движение на трассе затруднено.

Также сегодня днем на парковке у автовокзала на Днепропетровской улице в Петербурге загорелся один из автобусов, и огонь быстро распространился на соседние транспортные средства. Об этом сообщает «Фонтанка».

Сигнал о возгорании поступил в 16:43. Вскоре жители города заметили черный дым, поднимающийся в небо. Сотрудники ГУ МЧС Петербурга прибыли на место происшествия, подключили пожарные шланги и начали борьбу с огнем.

По предварительным данным , причиной возгорания стала разгерметизация топливной системы у одного из автобусов (центрального), после чего пламя перекинулось на другие машины. Также пострадал стоящий рядом грузовик. В огне оказались белые рейсовые автобусы марок Scania и Mercedes, марку третьего автобуса пока не удалось определить из-за сильных повреждений.

Ранее автомобиль Росгвардии сгорел на юго-западе Москвы.

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