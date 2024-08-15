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Стало известно, сколько «Москвичей» продано за полгода в России

«Москвич» продал за полгода 10 тысяч машин при годовом плане в 27 тысяч

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Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Автозавод «Москвич» реализовал за шесть месяцев 2024 года 10 тыс. автомобилей и сохраняет годовой план продаж в 27 тыс. машин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на коммерческого директора «Москвича» Максима Златокрыльца.

«Наши продажи сейчас увеличиваются. За первое полугодие мы продали 10 тысяч автомобилей. На второе полугодие наш план стоит, соответственно, 17 тысяч», — сказал Златокрылец в ответ на вопрос, сохраняет ли завод ранее названный план продаж на 2024 год.

Топ-менеджер подтвердил, что планы реализовать по итогам 2024 года 27 тыс. «Москвичей» сохраняются.

До этого стало известно, что «Москвич» передал партию специально оборудованных кроссоверов «Москвич 3» с бензиновыми моторами для работы в Спецсвязи. Из автомобилей удалены задние сиденья, вместо них оборудован вместительный багажный отсек с ровным полом.

Ранее стали известны российские цены кроссовера Haval F7 нового поколения.

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