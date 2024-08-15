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Россиянам назвали недостатки Volkswagen Golf седьмого поколения

Дилер Fresh назвал восемь недостатков подержанного Volkswagen Golf

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Shutterstock/FOTODOM

Основной недостаток подержанного Volkswagen Golf седьмого поколения, который может сказаться на кошельке владельца, — слабое лакокрасочное покрытие кузова. Об этом «Газете.Ru» сообщил руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко. Также у этих автомобилей часто возникают проблемы с электрикой.

«Хетчбэки и универсалы Volkswagen Golf VII поколения, выпускавшиеся с 2012 по 2020 год, отличает хрупкое лакокрасочное покрытие. На металлических деталях быстро появляются сколы и отслоение краски, несмотря на заводскую гарантию сохранности кузова на 12 лет. Кроме того, для модели этого поколения характерны частые поломки приборной панели, климат-контроля и стеклоподъемников. Термостат редко «живет» больше 100 тыс. километров», — сказал Носко.

Один из самых проблемных моторов седьмого Golf – бензиновый агрегат 1.2 мощностью 85 и 105 сил. Обе его версии отличаются повышенным потреблением масла и коротким сроком службы. Ресурс семиступенчатой роботизированной коробки DQ200 тоже небольшой – около 80-90 тысяч километров. И это при очень бережной езде, предупредил специалист.

Задняя подвеска у Volkswagen Golf VII независимая многорычажная, и чинить ее очень дорого. Чаще всего нуждаются в замене стойки стабилизаторов, шаровые опоры, рычаги и сайлентблоки, отметил эксперт.

Ранее россиянам назвали части автомобиля, которые из-за коррозии первыми превращаются в труху.

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