Автомобиль Росгвардии сгорел на юго-западе Москвы

В Москве злоумышленник поджег служебный автомобиль Росгвардии. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Ведомственная машина была припаркована в районе Котловка на улице Нагорной. По словам очевидцев, неизвестный совершил поджог, но скрыться пироману не удалось, он был задержан на месте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобиль потушили своими силами. О пострадавших не сообщается.

До этого стало известно, что в Приозерском районе Ленинградской области загорелся рейсовый автобус.

Сигнал о горящем автобусе поступил 3 августа в 5:52 мск. Инцидент произошел вблизи поселка Шумилово. Водитель и семь пассажиров эвакуировались из транспортного средства самостоятельно.

Автобус №960 «Санкт-Петербург — Приозерск» марки Yutong впоследствии выгорел полностью. Пострадавших нет. В тушении принимала участие дежурная смена 113-й пожарной части Приозерского отряда Леноблпожспас.

Ранее в Москве сгорел китайский автомобиль.