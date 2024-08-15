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В Москве повысят штрафы за неоплату проезда по платным дорогам

Мосгордума: с 1 сентября вырастут штрафы за неоплату проезда по платным дорогам

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Илья Питалев/РИА «Новости»

В Москве с 1 сентября 2024 года вырастут штрафы за неоплату проезда по платным трассам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам, редактора проекта постановления Александра Семенникова.

«Размер штрафа будет следующим: для граждан — 3 тысячи рублей, для юрлиц — 10 тысяч рублей», — заявил Семенников.

По его словам, в Москве две платные трассы — проспект Багратиона и Московский скоростной диаметр (МСД). Однако МСД остается для столичных автомобилистов бесплатным. У обеих дорог есть альтернативные бесплатные пути объезда.

До этого дептранс Москвы отправил письмо сервисам аренды, в котором предлагается увеличить штрафы за езду вдвоем на самокате и передачу руля детям до 100 тыс. рублей.

Поводом для письма стало популярное в сети видео, на котором пара в Москве едет вдвоем на электросамокате вместе с ребенком за спиной по Третьему транспортному кольцу. По данным ведомства, нарушителей нашли по камерам и номеру транспорта. Им выписан штраф, также дело находится на контроле прокуратуры.

Ранее в Госдуме предложили не штрафовать за забытые бумажные права.

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