Музыкант «Машины времени» стал участником ДТП в центре Москвы

Музыкант группы «Квартал» и экс-трубач «Машины времени» Александр Дитковский попал в массовое ДТП в центре российской столицы. Об этом сообщает Telegram-канал «Рен ТВ. Новости».

Инцидент произошел под эстакадой в районе Садово-Сухаревской улицы. Как заявил Дитковский, один из автомобилистов отвлекая и спровоцировал массовую аварию. Машина Дитковского повреждена.

По словам музыканта, он не получил травм и сегодня уезжает на гастроли. О состоянии других участников аварии не сообщается.

До этого стало известно, что мотопутешественник Василий Буров в центре Москвы проехался по мотоциклу инспектора ГАИ, пнул сотрудника ногой, врезался в такси и сбил пенсионерку.

Водитель мотоцикла Suzuki выехал на «встречку» в Мещанском районе, его попытался остановить мотопатруль, но Буров решил не сдаваться. В ходе погони мужчина врезался в такси, сбил вышедшую из дома 82-летнюю пенсионерку, специально наехал на мотоцикл инспектора и пнул мужчину ногой. В итоге пострадавшая женщина оказалась в реанимации, а сотрудник ГАИ получил ушиб. Бурова задержали.

Мотопутешественник был известен тем, что ездил на своей байке по всей России. По его словам, он проезжал по 10 тысяч километров.

Ранее сообщалось, что московские гаишники остановили женщину-водителя с 10 видами наркотиков.