Стало известно, почему Lada не могут конкурировать с китайскими авто даже в России

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» не может конкурировать с китайскими компаниями даже на отечественном рынке из-за дороговизны Lada. Об этом пишет НСН со ссылкой на директора профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вячеслава Жигалова.

По его словам, высокая стоимость автомобилей формируется из-за больших издержек, в том числе утильсбора, который платят производители. Однако он заметил, что российские заводы получают от бюджета компенсацию, хотя она и доходит до компаний через «длинный промежуток времени».

«Что касается нашего рынка, все розничные цены устанавливаются заводом <...> У нас сырье, энергоресурсы и рабочая сила не очень дорогие, но в конце цепочек получается автомобиль, который на домашнем рынке не может конкурировать даже с китайскими. Расходы не только у завода, расходы на каждом этапе», — заявил он.

До этого Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) направила в правительство предложение отложить индексацию утилизационного сбора на машины на пять лет.

Увеличение утильсбора сопряжено с рядом серьезных рисков для отрасли, отмечает организация. В Ассоциации напомнили, что за последние 2,5 года «легковушки» в России подорожали в два раза. Ожидается, что столько же машины прибавят в цене к 2030 году. С учетом роста утильсбора покупку авто смогут позволить себе до 5-7% россиян, а продажи новых машин составят не более 600 тыс. шт., что «сделает неактуальным развитие новых производств запасных частей и автомобилей», подчеркивает РОАД.

С 1 октября размер утилизационного сбора в России может вырасти на 70-85%. В преддверии этого россияне бросились скупать легковушки. Спрос на них за июль взлетел на 42,4%. Всего за месяц было продано 136,2 тыс. машин. Ожидается, что в августе динамика сохранится.

Ранее сообщалось, что цены на ремонт автомобилей в России снова поднимутся к концу года.