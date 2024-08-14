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Nissan распространил фото внедорожника Patrol нового поколения

Nissan Patrol нового поколения представят 4 сентября

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Nissan

Премьера внедорожника Nissan Patrol нового поколения состоится 4 сентября 2024 года. Об этом сообщает carscoops.com. Перед дебютом бренд выпустил серию фото машины.

В частности, новый Patrol получит фирменную решетку радиатора V-Motion с крупными ячейками. В самом Nissan заявили, что автомобиль получит эксклюзивный аэродинамический дизайн и брутальную внешность.

Автомобиль будет унифицирован с внедорожником Infiniti QX80. По данным издания, новый Patrol получит двигатель объемом 3,5 л и мощностью 456 л.с. Коробка передач — девятиступенчатый «автомат».

До этого стало известно, что Nissan планирует возродить модель автомобиля Silvia. Не исключено, что в разработке машины могут принять участие другие автопроизводители.

Новый Nissan Silvia может получить двигатели мощностью от 400 до 565 л.с. В то же время нет уверенности в том, что Silvia сохранит традиционный двигатель внутреннего сгорания.

Silvia — спортивное купе, выпускавшееся японским автопроизводителем Nissan с 1965 по 2002 год.

Ранее сообщалось, что пикап Toyota Tundra попал в список авто, которые могут проехать 400 тыс. км.

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