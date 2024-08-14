Цены на ремонт автомобилей в России снова поднимутся к концу года

Расценки на техническое обслуживание легковых автомобилей в российских автосервисах к концу года вырастут до 10%. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказала директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

«Мы ожидаем, что цены на техническое обслуживание автомобилей в России вырастут. Средний процент повышения, вероятно, не будет ниже 6-10%», — указала Овчинникова.

По словам эксперта, на увеличение стоимости обслуживания автомобилей повлияет несколько причин. Среди них растущая реальная инфляция на товары и услуги, кадровый голод, требующий повышение заработных плат. Автосервисы поднимают стоимость норма-часа для клиентов, чтобы предложить более конкурентные зарплаты своим сотрудникам. Стоимость запчастей тоже играет не последнюю роль — цены на них традиционно зависят от валютного курса.

В компании отметили, что средний чек за обслуживание автомобилей по итогам первого полугодия 2024 года составил 9,6 тыс. рублей. В прошлом году он был на 31% ниже, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года.

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