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В отмене штрафов за забытые права увидели серьезную проблему

Автоэксперт Сажин: отмена штрафа за отсутствие прав упирается в плохой интернет

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Николай Хижняк/РИА «Новости»

Инициатива депутатов Госдумы об отмене штрафов за отсутствие водительского удостоверения в бумажном виде имеет очевидные плюсы. Однако ее реализация на практике может упереться в проблемы с интернетом, предупредил автоэксперт Владимир Сажин в беседе с Общественной Службой Новостей.

Предполагается, что при отсутствии прав проверить их инспектор сможет на портале «Госуслуги авто». Однако такая возможность есть далеко не всегда, напомнил автоэксперт.

«Вся эта история будет работать исключительно в тех местах, где есть устойчивая связь с интернетом. И здесь есть нюансы», — пояснил он.

В пример Сажин привел день проведения парада ВМФ в Санкт-Петербурге, когда интернет заглушили, из-за чего водители не могли оплатить парковку через банковское приложение. Такие же проблемы есть в любой российской глубинке. Если закон об отмене штрафов примут, то нет ясности, как в этом случае будут проверять забывчивых автовладельцев, подчеркнул Сажин.

Напомним, законопроект об отмене административной ответственности за забытые права на рассмотрение депутатов внес вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Он пояснил, что сегодня у всех сотрудников ГИБДД есть возможность дистанционно проверить наличие прав в соответствующей государственной информационной системе (ГИС).

Ранее стало известно, кому не понравится идея оповещать водителей об эвакуации авто.

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