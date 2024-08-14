Россиянам рассказали о минусах кроссовера Jetta VS7

Эксперт журнала «За рулем» Юрий Тимкин изучил кроссовер Jetta VS7 и назвал несколько минусов автомобиля.

Так, по его словам, у автомобиля не хватает опций: обогрева и регулировок сидений, а также шторок на окнах и третьего ряда сидений. Нет также обогрева руля, беспроводной зарядки для смартфона и вентиляции кресел.

Объем багажника внушительный – 548 л, это больше, чем у китайских одноклассников, но обстановка скромная. Розетка, крючки-кармашки и даже такелажные петли – на всем этом сэкономили.

Кроме того, у автомобиля большой расход топлива в пробке: 14 л на 100 км.

До этого Юрий Тимкин рассказал о минусах Chery Tiggo 7 Pro Max.

Он отметил, что центральный туннель в автомобиле стал массивнее — коллеги стали жаловаться на тесноту. Кроме того, эксперт отметил неудобное расположение кнопки аварийной сигнализации и отсутствие крючков для одежды.

Также раньше площадка для телефона располагалась вдоль салона и было видно экран. Теперь — поперек, и расположена она глубоко под консолью: изображения на экране смартфона не видно.

Ранее сообщалось, что российские продажи новых кроссоверов Changan CS75 Plus начнутся в сентябре.