Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«АвтоВАЗ» четвертый раз за год поднял цены на автомобили

«АвтоВАЗ» в четвертый раз за год повысил цены на автомобили Lada

close
100%
LADA

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» поднял цены на автомобили Lada Granta и Niva. Об этом свидетельствуют данные официального сайта предприятия. Это четвертое изменение цен на модели Lada с начала 2024 года.

В частности, седан, лифтбэк и универсал Granta подорожали на 20 тыс. рублей. В исполнении Sportline, а также спортивной версии Sport со 118-сильным двигателем седан и лифтбэк прибавили по 25 тыс. рублей.

Трехдверная Niva Legend подорожала на 31 тыс. рублей во всех комплектациях, кроме базовой Classic'24. На столько же подорожала и «экстремальная» Niva Bronto, которая месяц назад лишилась всех версий 2023 года выпуска.

Niva Travel в пяти комплектациях подорожала на 45 тыс. рублей.

Первый раз в 2024 году цены на автомобили Lada пересматривали в мае. Тогда цены увеличились от 51,1 тыс. до 71,1 тыс. рублей.

Второй пересмотр цен произошел в конце июня. Автомобили Lada подорожали на 23–50 тыс. рублей.

Третье подорожание было зафиксировано в июле. «АвтоВАЗ» исключил из новых прайс-листов комплектации некоторых версий Lada Vesta (Cross, SW и SW Cross), в результате чего они подорожали.

Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал о ситуации с ценами на автомобили Lada.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами