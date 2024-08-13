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В Госдуме предложили не штрафовать за забытые бумажные права

В Госдуму внесут проект об отмене штрафа для автомобилистов за забытые права

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Максим Блинов/РИА Новости

Вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков («Новые люди») внесет в палату парламента законопроект об отмене административной ответственности для автолюбителей, у которых с собой при поездке не оказалось водительского удостоверения в бумажном виде, если есть документы в электронном виде на «Госуслуги авто». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фракции.

«Владислав Даванков предложил не штрафовать за забытые дома бумажные права, если есть электронные», — проинформировали там.

Законодатели поясняют, что сегодня у всех сотрудников ГИБДД есть возможность дистанционно проверить наличие у граждан водительского удостоверения в соответствующей государственной информационной системе (ГИС). Проверку можно осуществить при вводе персональных данных водителя в ГИС, которая содержит информацию о наличии водительского удостоверения у водителя.

До этого сообщалось, что российское правительство поддержало законопроект, при принятии которого на территории страны будет увеличен лимит выплат по страховому возмещению в рамках ОСАГО с 100 до 200 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что МВД не станет задерживать машины иностранцев за отсутствие ОСАГО.

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