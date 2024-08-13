Стало известно, кому не понравится идея оповещать водителей об эвакуации авто

В России инициативу уведомлять водителей об эвакуации авто за 10 минут до начала процесса не поддержит бизнес. Об этом Общественной службе новостей рассказал автоэксперт Владимир Сажин.

«Здесь может взбунтоваться бизнес, который эвакуирует транспортные средства, потому что с транспортных средств они тоже берут деньги — за перемещение машин на стоянку», — заявил он.

При этом Сажин подчеркнул, что сам поддерживает инициативу. По его словам, она поможет избавить водителей от лишней траты времени на поиск авто и оплату эвакуации.

До этого в Госдуме предложили уведомлять автомобилистов об эвакуации транспорта в СМС за 10 минут до начала процесса. В пояснительной записке указывается, что нынешняя практика эвакуации машины без предупреждения «вызывает стресс у водителей, поскольку отсутствие информации о причинах пропажи транспортного средства создает впечатление о краже автомобиля».

При этом правительство РФ дало отрицательный отзыв на законопроект, пояснив, что его реализация потребует выделения дополнительных бюджетных средств для обеспечения доступа должностных лиц к соответствующим информационным системам.

Ранее россиян предупредили о радикальных автоштрафах.