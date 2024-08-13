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В Москве в массовой аварии на МКАД пострадали дети

ГИБДД: в массовом ДТП на МКАД пострадали два ребенка

На севере-востоке Москвы в результате массового ДТП на МКАД пострадали два ребенка. Об этом сообщает Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным на 93 км внешней стороны МКАД водитель автомобиля Lada при перестроении совершил столкновение с автомобилем Nissan с последующим наездом на газон и информационный стенд», — говорится в публикации (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

В результате ДТП пострадали два мальчика 11 и 14 лет, которые находились в машине Lada. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД произошла массовая авария. Видео последствий аварии опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

«На внешней стороне 93 км МКАД столкнулись несколько автомобилей, с последующим выездом на газон. На месте работают оперативные службы города», — сообщил столичный Дептранс.

Автомобильное движение в районе ДТП оказалось затруднено. В ведомстве посоветовали искать пути объезда проблемного участка.

Ранее на видео блогер залез на Porsche, оскорбил украинцев и ударил прохожего.

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