Массовая авария парализовала движение на северо-востоке Москвы

В Москве на МКАД произошла массовая авария. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». ДТП произошло на северо-востоке столицы.

«На внешней стороне 93 км МКАД столкнулись несколько автомобилей, с последующим выездом на газон. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о пострадавших уточняется. Автомобильное движение в районе ДТП затруднено. В ведомстве посоветовали искать пути объезда проблемного участка.

Видео последствий аварии опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО». Судя по кадрам, два автомобиля врезались в стеллу с ценами на бензин.

До этого стало известно, что сын экс-хоккеиста «Ак Барса» Андрея Мухачева попал в реанимацию после того, как перевернулся на квадроцикле.

Все случилось 6 августа в подмосковном Дмитрове. Парень не справился с управлением и перевернулся на квадроцикле. Его госпитализировали и диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер, ушиб легких и других органов.

Сын Мухачева также занимается хоккеем и играл за московских «Белых Медведей».

Отец пострадавшего уже прокомментировал его госпитализацию. По его словам, с юношей все хорошо.

Ранее в Подмосковье Lada влетела в женщину с ребенком.