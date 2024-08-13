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Раскрыта стоимость владения кроссовером Haima 8S

НАПИ: за 5 лет на содержание Haima 8S придется потратить 2,4 млн рублей

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Haima

За пять лет владельцы кроссовера Haima 8S потратят на обслуживание 2,4 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

Так, каждый километр на Haima 8S обойдется в 32,24 рубля. За год при пробеге 15 тыс. км получается сумма 483,6 тыс. рублей, за пять лет — 2,4 млн рублей. Цена машины в исследуемой комплектации Deluxe составляет 3,2 млн рублей.

Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, топливо, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве.

Длина кроссовера Haima 8S составляет 4565 мм при колесной базе 2700 мм, модель крупнее, чем Chery Tiggo 7 Pro Max или Geely Atlas Pro. Автомобиль оснащается турбомотором объемом 1,6 литра мощностью 195 л.с. (293 Нм) в связке с шестидиапазонным «автоматом», привод только передний.

До этого стало известно, что в России китайский кроссовер Jaecoo J7 получил максимальную комплектацию Supreme-V. Это следует из прайс-листов на сайте автобренда.

Ценник на новую версию составил 3,8 млн рублей — это на 90 тыс. рублей дороже, чем стоила прошлая максимальная комплектация Supreme.

В новой комплектации машина получила полный привод с управляемым вектором тяги и системой отключения карданного вала. Внутри J7 в версии Supreme-V появились 14,8-дюймовый экран мультимедиа, система контроля усталости водителя, видеорегистратор и регулировка ремней по высоте.

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