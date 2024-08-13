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Россиян предупредили о радикальных автоштрафах

Автоэксперт Иванов: идея увеличить штрафы в 50 раз за шумные авто радикальна

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Инициатива увеличить штрафы для шумных автомобилей в 50 раз негативно скажется на рядовых гражданах. Об этом сообщает портал Quto.ru со ссылкой на руководителя объединения «МотоРоссия» Андрея Иванова.

«В случае измерения шума при помощи нейросети, например, в рамках движения транспортного средства в потоке, интеллектуальная система может ошибиться», — предупредил эксперт.

Это значит, что система может оштрафовать законопослушного водителя сразу 25 тысяч рублей, добавил он. Иванов напомнил, что из-за задолженности выше 30 тысяч рублей могут возникнуть проблемы с путешествиями за рубеж.

В ЛДПР предложили увеличить штраф за превышение водителями автомобилей и мотоциклов уровня шума с 500 рублей до 25 тысяч рублей. Об этом сообщил координатор Московского городского отделения партии Роман Крастелев. По его словам, полиция Санкт-Петербурга первой среди российских регионов разработала и начала использовать эффективный правовой механизм для наказания водителей автомобилей и мотоциклов с громкими выхлопами.

До этого эксперты предупредили, что новые штрафы за опасное вождение приведут к росту коррупции в ГИБДД.

«Мы остаемся один на один с человеком, который зачастую хочет заработать денег на дороге. Мы видим, что коррупция по уголовным делам, возбуждаемым в ГИБДД, никуда не делась», — заявил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Ранее сообщалось, что расширение полиса ОСАГО на Белоруссию сделают платным.

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