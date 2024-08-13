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Россиянам назвали состав новой автомобильной аптечки

Юрист Вепренцева: c 1 сентября изменится состав автомобильной аптечки

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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Изменения Минздрава для водителей по составу аптечки вступят в силу с 1 сентября 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу юридической компании «Деломант Групп» Таисию Вепренцеву.

По словам Вепренцевой, в обновленный состав аптечки войдут медицинские маски и перчатки, маска для сердечно-легочной реанимации, жгут для остановки крови, марлевый бинт, кожный лейкопластырь, спасательное одеяло, пара ножниц для перевязки и пара хирургических ножниц.

Она также добавила, что с сентября 2023 года из обязательного перечня для прохождения техосмотра убрали автомобильные аптечки и огнетушители.

13 мая в социальных сетях появился обширный список лекарственных препаратов, после применения которых водителям запрещено садиться за руль. В список, в частности, вошли популярные лекарства, в которых содержатся ухудшающие внимание седативные и психотропные вещества, наркотические анальгетики и этиловый спирт.

В Минздраве заявили, что представленный список не является проектом нормативного акта, а также не устанавливает какого-либо запрета или санкции за его нарушение. В действующем российском законодательстве не содержится положений, которыми устанавливается соответствующий перечень.

Ранее россиянам назвали пять правил питания за рулем.

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