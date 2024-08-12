В Белоруссии Lada стали на 300 тысяч рублей дешевле, чем в России

В Белоруссии стоимость моделей Lada Largus во всех автоцентрах опустилась на 3,5 тыс. белорусских рублей (98,6 тыс. российских рублей по курсу). Об этом сообщает портал Quto.ru.

В итоге дилеры предлагают приобрести универсал за 48,7 тыс. белорусских рублей (1,37 млн рублей). В России его можно купить минимум за 1,6 млн рублей.

Сроки окончания акции дилеры не уточнили. Однако отмечается, что запас автомобилей, на которые распространяется скидка, довольно велик.

Также появилась акция на грузовые фургоны — скидка составила 2 тыс. белорусских рублей (56,3 тыс. рублей). Приобрести коммерческую версию можно минимум за 50 тыс. белорусских рублей (1,4 млн рублей).

До этого российская компания «Промтех» представила доработанный фургон Lada Largus, который получил приставку Kub. Отмечается, что у автомобиля есть грузовой отсек размером 4,9 куб. м. Салон до конца второго ряда такой же как у обычного Lada Largus за исключением задних боковых дверей. Форточек в них нет, поэтому второй кондиционер обязателен (его дефлекторы на потолке). Есть и дополнительная печка, она установлена на полу.

Автомобиль оснащен задней пневмоподвеской. Она применяется не для регулировки дорожного просвета, хотя на пустой машине высота кормы заметно меняется при изменении давления. Она нужна для исключения просадки под нагрузкой и мягкости хода.

Ранее сообщалось, что власти РФ хотят расширить действие ОСАГО на Белоруссию с 1 октября.