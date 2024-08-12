«Дети закричали»: жительница Волгограда – о смертельном ДТП с участием военного КамАЗа

Водитель военного грузовика с черными номерами, который насмерть сбил велосипедиста на пешеходном переходе в Волгограде, не пытался затормозить перед столкновением. Об этом «Газете.Ru» рассказала очевидица инцидента Мария.

«Было уже довольно темно, на зеленый свет должна была перейти группа людей. Первым шагнул мужчина, следом за ним дети. В направлении от Мамаева Кургана из темноты вылетел этот грузовик. В сумерках он очень сливался темнотой корпуса с тенью от деревьев вдоль дороги. Мужчина не успел отскочить. Грузовик мчался на большой скорости, быстрее других машин, и не пытался притормозить перед пешеходным переходом. Все машины остановились на красный заблаговременно, а он даже не снизил скорость. Я увидела только, как грузовик вильнул от столкновения с человеком. Точно не могу утверждать, но мне показалось, что грузовик не остановится. Он скрылся в тени дальше», — сказала она.

По словам Марии, после случившегося прохожие подошли к детям погибшего и успокаивали их до приезда скорой. Женщина добавила, что мужчину уже нельзя было спасти.

«Издали я не поняла, что все так ужасно, но люди кинулись к детям. Вызвала скорую. Через несколько минут она подъехала. Дети его, конечно, закричали. Дочку его очень жалко, она в шоковом состоянии находилась. Ребенок же, на ее глазах. Детей сразу окружили прохожие, успокаивали, как могли, до приезда медиков. По реакции других людей, которые сразу отвели детей в сторону, я поняла, что пешеходу помочь невозможно. Остановившиеся автомобилисты тоже вели себя не так, как если человека еще можно спасти — им с их ракурса все было сразу очевидно. Звонили, видимо, в ДПС, но реанимировать не пытались», — пояснила она.

Вечером 11 августа в Волгограде водитель военного грузовика насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе и уехал. Позже тот же грузовик столкнулся с УАЗом. По данным издания V1.RU, в результате наезда погиб известный реставратор велосипедов Сергей Типайлов. На опубликованных в сети кадрах видно, что мужчина переходил дорогу на зеленый свет светофора, когда машины уже стояли. Велосипед мужчина вел рядом с собой, как и положено по правилам, за ним шли дочка и сын и самокатами. Водитель КамАЗа после столкновения с велосипедистом не остановился.

По данным МВД, виновником смертельной аварии оказался 39-летний мужчина, его задержали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Подмосковье Lada влетела в женщину с ребенком и попала на видео.