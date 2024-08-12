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Россиянам объяснили, какое наказание грозит за передачу каршеринг-аккаунта

Автоюрист Славнов: при передаче каршеринг-аккаунта за ДТП придется отвечать

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Если человек передает свой аккаунт для аренды автомобиля, то ему грозит штраф, а в случае ДТП – совместная ответственность с водителем, объяснил автоюрист Дмитрий Славнов. Так в беседе с Общественной Службой Новостей он прокомментировал ДТП в Москве, в ходе которого 15-летний подросток врезался в дом на каршеринг-авто.

Отвечать за произошедшее в первую очередь будет юный водитель, однако и владельцу аккаунта, по которому он сумел арендовать машину, грозит наказание. Избежать его можно лишь в случае, если удастся доказать факт кражи аккаунта.

«Здесь речь идет о солидарной ответственности. Во-первых, либо владелец аккаунта не уследил за ним, либо он как-то утек в сеть, был взломан. А во-вторых, по 1064 статье Гражданского кодекса, причинитель вреда обязан полностью возместить причиненный им вред», — объяснил юрист.

Устроивший ДТП подросток обязан будет компенсировать ущерб, а за побег с места аварии ему грозит уголовная ответственность, добавил Славнов. Сумма штрафа для владельца аккаунта может достигать нескольких сотен тысяч рублей, также его могут привлечь к возмещению ущерба пострадавшим.

Напомним, в ночь на 11 августа группа подростков смогла арендовать автомобиль Nissan по чужому аккаунту, принадлежащему 27-летней женщине. Сидевший за рулем 15-летний мальчик разогнал Nissan Qashqai до 145 км/ч, после чего не справился с управлением и врезался в дом. Одному из несовершеннолетних пассажиров выжить не удалось, трое госпитализированы. Подросток-водитель сбежал с места ДТП, а затем оказался у врачей с травмами и был задержан.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще брать дорогие машины в каршеринге.

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