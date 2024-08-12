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Бывший завод Volkswagen начал выпуск авто в Калуге

Бывший завод Volkswagen планирует выпустить 27 тысяч машин до конца года

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Автозавод «АГР» (бывший автозавод Volkswagen) приступил к сборке автомобилей в Калуге. Об этом рассказал заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов на заседании правительства.

«АГР приступил с августа месяца к серийной сборке автомобилей и планирует до конца года собрать 27 тыс. автомобилей», — заявил он.

При этом Попов не уточнил, какие марки автомобилей будут собирать на предприятии. Он добавил, что все предприятия автокластера в регионе возобновили работу. Так АО «АМО» группы «Промышленные инвестиции» (бывшая площадка Volvo Trucks) собрало в текущем году 649 грузовиков.

Концерн Volkswagen объявил об остановке производства автомобилей в Калуге и контрактной сборки в Нижнем Новгороде 3 марта 2022 года. Компания связала решение с нарушением логистических цепочек на фоне санкций Запада из-за событий на Украине. В Нижнем Новгороде на площадке ГАЗа выпускались модели Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq, Skoda Karoq и Skoda Octavia, а на собственном заводе немецкой группы в Калуге — Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid.

Ранее сообщалось, что компания Ikon Tyres поставит на рынок России рекордное количество шин.

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