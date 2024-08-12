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Машину с маленьким ребенком и котом увезли на штрафстоянку в Челябинске

В Челябинске ГАИ вывезла на штрафстоянку машину с ребенком и котом

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В Челябинске сотрудники Госавтоинспекции отправили на штрафстоянку неправильно припаркованный автомобиль, в котором находились семилетний ребенок и кот. Об этом сообщает 74.ru.

Автомобилистка на короткое время припарковала автомобиль в неположенном месте и зашла в одну из больниц в центре города. В этот момент машину эвакуировали. В салоне при этом находился семилетний мальчик и кот. Сотрудники штрафстоянки при этом отказывались отдавать автомобиль, пока женщина не запишет на видео отказ от претензий. Источник 74.ru уточнил, что мальчик в момент эвакуации спал, поэтому его не заметили.

В местной ГАИ изданию сообщили, что сотрудники не смогли разглядеть пассажира из-за тонированных стекол оставленного под знаком «Остановка запрещена» автомобиля «ЗАЗ Сенс».

«Так как на стекла транспортного средства нанесена тонировка, увидеть ребёнка, находящегося в салоне на заднем сиденье, не представилось возможным», — сообщили в Госавтоинспекции.

Ранее на скоростной трассе М-11 в подмосковных Химках автобус столкнулся с тремя автомобилями.

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