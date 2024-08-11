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Mercedes-Benz анонсировал показ нового Maybach

Mercedes-Benz представит новый кабриолет Maybach на конкурсе в Пеббл-Бич

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Mercedes-Benz-Maybach

Компания Mercedes-Benz анонсировала премьеру кабриолета SL под маркой Mercedes-Maybach и опубликовала изображение новой модели.

Премьера кабриолета Mercedes-Maybach SL состоится на «Конкурсе элегантности» в Пеббл-Бич (США). На опубликованном автопроизводителем изображении видно, что автомобиль получит двухцветную окраску и покрытие капота с многочисленными фирменными эмблемами.

Ожидается, что новый Mercedes-Maybach будет базироваться на серийной версии автомобиля Mercedes-AMG SL, но получит оригинальные патрубки выхлопной системы, решетку радиатора и бамперы. В активе этой модели — турбомотор V8 объемом 4 литра. Подробных технических характеристик Mercedes-Maybach SL производитель до премьеры не раскрывает, однако объявлено, что автомобиль будет расходовать 13,7 л топлива на 100 км.

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