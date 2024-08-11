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На скоростной трассе М-11 в Химках автобус столкнулся с тремя машинами

На трассе М-11 в Химках автобус столкнулся с тремя машинами, пострадали двое

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Телеграм-канал «Подмосковная полиция»

На трассе М-11 «Нева» в Подмосковье произошло ДТП с участием автобуса и трех легковых машин, сообщается в Telegram-канале «Подмосковная полиция».

«По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия два человека получили телесные повреждения», — отмечается в сообщении.

В областной полиции уточнили, что столкновение произошло в попутном направлении. Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства происшествия. На фото с последствиями аварии видно, что автобус стоит у обочины, спереди от него поперек проезжей части находится седан черного цвета. Еще один седан BMW оказался за автобусом, в третьей полосе — автомобиль такси.

До этого на Красноказарменной улице человек оказался зажат в салоне Citroen после ДТП с трамваем.

Ранее в Марий Эл двое подростков на мотоцикле перелетели через автомобиль в момент ДТП.

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