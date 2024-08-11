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Появилось видео, как двое подростков-мотоциклистов перелетели через авто в Марий Эл

В Марий Эл подростки на мотоцикле перелетели через авто и попали на видео

В Козмодемьянске (республика Марий Эл) двое подростков, ехавших на мотоцикле, врезались в автомобиль. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла днем в воскресенье на улице Гагарина. Мотоцикл врезался в автомобиль Renault Logan.

«В результате ДТП несовершеннолетний водитель мотоцикла и его пассажир с тяжёлыми травмами доставлены в больницу. Возраст пострадавших 16 и 17 лет», — отмечается в сообщении Госавтоинспекции.

Момент ДТП записала камера видеонаблюдения. На кадрах видно, что водитель автомобиля затормозил и начал поворачивать налево. В этот момент в него врезался мотоцикл. От удара мотоцикл с водителем и пассажиром перелетел через машину, подростки вместе со своим транспортом упали на землю.

Ранее в Новосибирске водитель Mazda разгромил торговые павильоны.

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