Kia представила рестайлинговый большой седан K8

Корейская компания Kia представила обновленный седан K8. Об этом сообщает motor1.com.

Отмечается, что у автомобиля появилась новая решетка радиатора, каплевидные матричные фары, вытянутая во всю ширину светодиодная полоса и эффектные диски с другим дизайном. Сзади изменились фонари, а выхлопные патрубки спрятаны под бампером. Длина Kia K8 выросла на 35 мм (до 5050 мм).

В салоне появились новые передняя панель, информационно-развлекательный комплекс, блок управления климатом, четырехспицевый руль.

Автомобиль оснащается 2,5-литровым двигателем мощностью 198 л.с. Также можно купить машину с 3,5-литровым мотором мощностью 300 л.с. Есть 240-сильная версия на сжиженном газе.

До этого стало известно, что китайский автобренд Tank выпустит новую версию внедорожника 400 с дизельным двигателем.

Модель получит турбодизель объемом 2,4 литра мощностью 186 л.с. Не исключено, что это тот же двигатель. Публичный дебют дизельного Tank 400 может состояться в конце августа на автосалоне в Чэнду, а в продаже модель должна появиться до конца года. Ожидается, что автомобили с дизельными моторами отправятся на экспорт.

Сейчас Tank 400 выпускается с гибридной силовой установкой, которая ранее появилась на Tank 500 Hi4-T.

Ранее сообщалось, что Toyota готовит к премьере новый внедорожник FJ Cruiser.